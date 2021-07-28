科定(6655)今日舉行股東會，今年起公司由木製建材延伸至無毒PP建材領域，從室內裝潢裝飾面材擴大到櫥櫃板材，看好未來櫥櫃市場前景，企圖搶攻百億元商機。

科定為因應市場的快速競爭，持續導入工業4.0，簡化供應鏈，並導入物聯網作業進行強化，並透過大數據分析，產出新色調、多款表面處理打造當代樣貌，滿足各式室內風格，不僅著眼於亞太、東南亞地區，更藉由拓展經銷商模式，加速全球區域經濟佈局。

科定指出，未來須採取更具彈性與機動性經營模式，精準掌握產品結構，讓產品系列間做到原料共用，以實現工業4.0靈活、彈性、客製化的生產效能，運用科技，引領產業不斷成長。

科定主要營業項目為室內裝潢業所需木製建材之製造與銷售。產品銷售以內銷為主，並同時取得海外商空與五星級飯店專案。近年銷售版圖漸漸深耕於大陸、新加坡、馬來西亞、美國、日本、韓國、泰國、菲律賓、印度、印尼等地區，並積極培育當地人才於阿拉伯聯合大公國、土耳其、越南、歐洲各國等區域，以擴大市場版圖。