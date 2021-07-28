櫻花(9911)6月合併營收5.23億元，年增4.2%，上半年合併營收36.15億元，同期增長20.9%，稅後淨利4.99億元，EPS 2.28元，同期增長57%，雙雙創下上半年度歷史新高。

台灣櫻花表示，上半年獲利方面，原預期將受原物料及運費上漲影響增加成本，但台灣櫻花在高階廚衛電產品銷售佔比持續推升下，毛利率仍維持37%以上水準，加上中國大陸市場今年疫情趨緩消費復甦，轉投資櫻花中國獲利預期將較去年同期大幅躍升，台灣櫻花上半年營收及獲利成長率雙雙大幅成長。

台灣櫻花6-7月雖受國內三級警戒影響，零售店面通路來客減少，影響業績成長趨緩，但預期在第三季疫苖開始大規模施打後，整體經濟將逐步反彈，法人預估，第四季傳統旺季時，櫻花廚衛電器業績有望受惠報復性消費而大幅躍升，加上櫻花去年開始佈局的淨水產品及櫻花家居開始發酵，挹注營收成長動能，台灣櫻花全年營收、獲利有望大幅成長，再創歷史新高。

下半年台灣櫻花仍持續各項事業佈局，在越南市場方面，透過取得當地代理商Mekong公司55%股權，預計於7月起正式成為台灣櫻花子公司，未來雙方將共同合作深耕及拓展越南廚電市場，預期轉投資效益自2022年起開始發酵，每年預估可為櫻花挹注新台幣2～3億元業績。

在淨水市場方面，Q3將持續推出淨水器新品，並於下半年持續佈點「Sakura Water淨水專櫃」，截至上半年已累計展櫃240家，預計下半年再展櫃60家。

在整體廚房方面，今年全省廚藝生活館開始啟動四代店改裝計劃，透過店格型態改變、服務體驗軟硬體升級，帶給顧客更佳的消費體驗，藉以提升來客數，增加生活館銷售動能，80家三代店預計分兩階段完成升級為四代店，今年底前預計完成40家，並於2022年全數完成升級。