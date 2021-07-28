根據指揮中心最新疫苗接種統計，截至昨（27日）全台疫苗涵蓋率已接近3成，達到29.93％，劑次人口比則為31.16％。但卻有醫師指出，打完疫苗後除了會出現疲倦、痠痛、發燒等常見副作用外，還有一種超詭異的副作用，那就是會「食慾大開」。一位女網友坦言「餓到根本睡不著！」引起眾人共鳴，飢餓情形就像是餓死鬼投胎。

隨著全台疫苗施打率提升，也愈來愈多人感受到身體因疫苗副作用出現反應，其中一位女網友在臉書社團「爆怨2公社」上直呼，「打疫苗，原來真的會食量暴增！」表示在25日打完疫苗後3個小時後開始出現頭痛症狀，緊接著第二個副作用產生，「我變成大食怪」。

女網友坦言，當晚她吃了一個御飯團、一大碗雞湯、一大串葡萄，外加一顆超大的芭樂。到了半夜一點多，她餓到睡不著，又起來吃12顆煎餃另外再煎一顆荷包蛋，「明明頭還是很痛但我還是很餓啊」。

搜尋相關副作用後，女網友發現小兒科醫師徐嘉賢曾在20日提到，大多數人接種副作用都是痠痛、疲倦、頭暈和低燒，少數患者會有腸胃症狀，大部分都會在2至3天內改善，但他遇過最詭異的副作用是「食欲大開」，甚至會想去吃一些平常很少吃的東西。

女網友指出，雖然知道要多休息，但「根本就一直餓！」又餓又想睡，擔心過幾天體重暴增，而打完疫苗後26小時後更出現全痠痛。對此現象，不少人都有接種完食慾大增的經歷，網友紛紛表示，「打完AZ真的有飢餓感，我也食量暴增」、「我打完AZ也是像餓死鬼投胎，人家說打完疫苗會沒食慾，結果我一直肚子餓」、「打完超餓，一天五餐路過，現在都提醒親友打疫苗前要備糧…」、「打莫德納也是，除了手臂酸痛就是肚子一直好餓沒其他症狀」、「真的！完全沒有飽足感的感覺」。有網友認為，「應該是身體裡面才剛打仗完，元氣需要恢復」。