今年指考生物科出了20多分時事題，新冠病毒快篩、PCR檢測、CT值及疫苗原理均入題，相當精采。補教老師均認為，今年題目比去年難一些，甚至可說是5年來最難，五標也會略降，預估考90分以上會比去年還少。

全國高級中等學校教育產業工會解析指出，今年生物科命題方向偏重免疫分生及醫藥生物方面主題，較往年偏難，可能導致鑑別度下降。

今年特色是重要時事議題如新冠肺炎疫苗原理（閱讀二）及Ct值檢測（非選第二題）及抗原快篩（第19及第20題）均有有入題。

全中教認為，今年生物科實驗題豐富，不僅分布在第四大題，連第21題以及非選第一題均為實驗題，也有有融入108課綱中「探究與實作」（如第28題）及「素養命題」的精神（如多數閱讀題）。

全國教師會解析說，今年化學科文字量與圖表比例高（如19、20、28、30、閱讀題、非選二），造成整份考題的難度提高。同時，部分考題中的選項並非課綱內容，如：第15題選項C羊膜穿刺、選項D絨毛膜取樣；第35題中選項D關鍵物種、選項E年間波動等，均有超綱之疑慮。

全教會表示，今年生物科實驗題比例高（除了第四大題實驗題以外，多選21及非選一亦為實驗考題），學生需熟悉實驗操作步驟及實驗結果的判讀，才能正確答題。

補教老師游夏說，去年生物科已很難，今年又比去年稍微難一些，可說是5年來最難。今年生物科的題目在推論性、挑戰性及答題不確定性都很高，考生要將課本及題目給的新知識結合起來作答，答錯機率很高。

游夏表示，今年時事題出了高達20多分，尤其跟新冠病毒相關的更是好幾題，也都不太好答。譬如第19題、20題考快篩試劑的原理，考生就要花很多時間思考才能作答；非選第二題則考減毒疫苗、DNA疫苗、mRNA疫苗及蛋白

質疫苗的原理，不是那麼好寫。

游夏預估，今年生物科試題比去年稍難，預估頂標75分，跟去年一樣；均標68分，比去年降1分，此外，去年生物科考90分以上有18人，今年應該會更少一些。