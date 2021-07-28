會展，不再只有面對面的實體交流！面對疫情當下及全新的未來，HTC（宏達電）宣布宣布與發行《數位時代》及《經理人》等刊物的巨思文化合作，透過HTC策略夥伴EventX共同打造出台灣大型商務媒合與趨勢分享博覽會－「2021未來商務年會」全新線上虛擬展覽，以「一站式線上虛擬展覽平台」滿足所有商務展覽需求，打破以往參會者必須親自逛展覽、參與專題演講、會後索取資料、交換名片及進行交流，讓今年的未來商務年會在疫情之下更顯創新。

HTC致力於實現VIVE Reality願景，期盼以嶄新科技創造出更加美好的生活。與EventX的合作代表了HTC VIVE致力為人們和企業提供各種遠距會面、展覽、社交和學習的全新可能。在疫情肆虐下能讓世界各地的人們突破地理限制，跨越現實世界藩籬連結彼此，為日常生活帶來更多的想像。

今年「2021未來商務年會」受疫情影響，原本預計於台北圓山花博展區舉辦的實體會展，改由線上方式進行，並透過HTC及「EventX線上虛擬商務展覽平台」共同提供出席貴賓全新的「一站式線上虛擬展覽體驗」。其中不僅包含全新的虛擬展覽大廳、虛擬講堂、線上網路研討會，更設有虛擬展位及虛擬交流會等方便參會者與參展者線上互動交流。透過虛擬會展平台各項模組化管理設定介面，讓策展單位一週內就能創立獨一無二的線上虛擬會展活動。

HTC亞太區總經理黃昭穎表示：「Covid-19徹底改變了全球的工作與生活型態，以及活動進行的方式，然而疫情的衝擊也促成革新。HTC一直深信科技能協助人類克服重大難題與挑戰，因此HTC不斷發展具有真實影響力的創新科技，而各式線上虛擬平台解決方案包括線上虛擬VR畢業展、線上虛擬VR博物館展覽或VR產品展示館及這次首度在台灣打造出的一站式虛擬商務會展平台等，正是希望能讓無論是個人、家庭、學校、甚至產業，都能運用相關的虛擬創新應用而受益，甚至進一步開創新契機。」

《數位時代》執行長陳素蘭進一步表示：「科技改變了一切，也徹底翻轉了商業新的面貌。『2021未來商務線上年會』貫徹『Transform Everything』的年度主題，讓我們面對疫情當下及未來的布局，共同深掘趨勢、翻轉現象，本次與HTC的合作正是驗證了數位翻轉轉型最佳實例，實體展覽進行的各項展示及交流活動，現在就能透過『一站式線上虛擬展覽平台』達到直覺式的虛實整合，這將提供活動策劃者一個嶄新的思維模式。」

EventX聯合創辦人暨執行長黃卓琛表示：「作為以亞洲為中心的線上會展規劃及執行的領導者，『EventX線上虛擬商務展覽平台』在新加坡、香港、日本、泰國、中國等地都承攬過多次大型線上展覽。根據Juniper Research 的數據顯示，到 2023 年，非接觸式票務用戶將躍升至 4.68 億。EventX希望能藉這次的活動讓台灣各界更深入了解線上展覽發展前景，同時也讓世界看到台灣數位商務蓬勃活力。」