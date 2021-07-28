今（28）日下午3時20分許，民眾行經新北市板橋區華江橋時，驚見1名男子攀越護欄跳下，立即向警、消報案，救難人員隨後出動船艇搜尋，目前尚未發現該男身影。

轄區海山警分局員警在現場發現疑似該名男子的機車及皮夾，內有54年次許姓男子的證件，警方已在聯繫家屬，協助釐清該名男子身分。

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