華江橋驚見男子攀越護欄跳下 警消出動船艇搜尋 17:302021/07/28 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 救難人員出動船艇在華江橋下搜尋。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（28）日下午3時20分許，民眾行經新北市板橋區華江橋時，驚見1名男子攀越護欄跳下，立即向警、消報案，救難人員隨後出動船艇搜尋，目前尚未發現該男身影。 轄區海山警分局員警在現場發現疑似該名男子的機車及皮夾，內有54年次許姓男子的證件，警方已在聯繫家屬，協助釐清該名男子身分。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 新北福和橋母女雙載疑自摔 母遭曳引車撞頭部重創亡 屏警飛象過河 破獲台中詐騙集團 #男子 #華江橋 #出動 #搜尋 #該名 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄旗津父跳海救6歲兒雙雙失蹤 父親遺體尋獲 07:342021/07/26 社會 情侶口角後男氣炸跳溪警消忙搜救 接獲來電：我回家了 10:072021/07/27 社會 樹林大同山步道驚見露鳥俠 民眾嚇壞：降級前的解禁？ 11:122021/07/26 社會 旗津爆民眾落海 疑父救6歲兒跳下海 雙雙失蹤 18:562021/07/25 社會 Netflix八月片單來了 4億票房夯片《當男人戀愛時》領軍 14:392021/07/27 科技 淡水警藉勢勒索性騷被告！搧肚子邊索賄60萬遭羈押禁見 12:182021/07/28 社會 黑幫討債不起訴 但兩成員竟大膽在警局牆上刻字被訴 19:522021/07/27 社會 旗津父跳海救兒雙亡 妻撫屍痛哭前天才罵「別去海邊」 12:122021/07/26 社會 太離奇 機車突「翹孤輪」後懸掛空中 情侶慘摔畫面曝光 10:122021/07/28 社會 台南男子持刀坐自家頂樓女兒牆消警 驚險搶救 03:352021/07/27 社會 基隆「這裡」又車禍 保時捷撞機車2傷 當地人：拆了吧 13:392021/07/25 社會 社會熱門新聞 調查官監守自盜賣毒1.7億 局長呂文忠向國人致歉：願負責任 - 社會 國防大學校長張哲平上將疑涉共諜案 北檢：依國安法偵辦 - 社會 奧運金牌拿2000萬元！律師算盤一打 「這樣領」等於終身俸 - 社會 太離奇 機車突「翹孤輪」後懸掛空中 情侶慘摔畫面曝光 - 社會 「打AZ會血栓才丟給台灣」日議員驚世言論瘋傳真相曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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