市長林右昌呼籲民眾不要成為害群之馬。（陳彩玲攝）

基隆廟口、愛四路夜市復市，但有許多攤商未落實防疫指引，更出現民眾邊走邊吃亂象，市府下令即日起消費者未遵守規定將開立告發單，攤商則先勸導，未改善再開罰。市長林右昌表示，第一天復市大家還不習慣，姑且認定大家是無心之過，籲民眾不要成為害群之馬。

林右昌說，大家要清楚疫情警戒從三級降至二級，是大家努力的成果，應該要珍惜，不要因為自己輕忽，成為害群之馬，毀掉好不容易得到的機會，他說，27日確實有部分攤商臨時把面罩拿下，推估是因為天氣太熱、不習慣，但有同仁回報民眾有邊走邊吃的現象，有些遊客依舊忽視規定。

林右昌指出，第一天復市大家還需要適應，姑且認定違規者是無心之過，市府會加強宣導。至於是否會針對屢勸不聽者祭出開罰，他說，台灣是民主社會國家，不需要什麼事都用罰的，疫情發生一年多，大家都清楚相關防疫動作，處罰是最後手段、不是目的，希望大家遵照防疫指引，把個人防護工作做好。

不過，28日中午仍有攤商未落實雙罩一套，也有遊客因為口渴，將口罩向上拉喝飲料，類似狀況不斷，對此，產業發展處決定，即日起，民眾只要在夜市邊走邊吃，將由衛生單位依違反傳染病防治法37條，開立告發單，可處3千元以上、1萬5千元以下罰緩。

至於攤商未依規定配戴「雙罩一套」，或是沒有設置內用隔板，將先開立勸導單，若未改善會再開罰，產發處說，目前已告知夜市自治會進行改善，希望大家全力配合，此外，接下來會排班稽查告發，呼籲民眾落實規定，不要以身試法。