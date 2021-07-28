《淘寶少年》劇照。（傳影互動提供）

伊朗電影推手之一的馬吉德馬吉迪的新片《淘寶少年》即將在台灣正式上映，馬吉迪最為人讚譽的就是他善用自然又不做作的年輕演員，讓觀眾浸淫在他的電影《天堂的孩子》、《天堂的顏色》等片中，深受感動！

這次馬吉迪花了四個月的時間從3000名素人演員中找到了羅霍拉薩曼尼，其實在劇中的演員也多半是在街頭求生存的街童們，因此他們演來很接地氣，而小男主角羅霍拉薩曼尼在片中為了要把住院的媽媽接回家，相信修車廠的老闆的寶藏故事，耗盡一己之力挖掘寶藏，令觀眾相當不捨。但也因為羅霍拉充滿說服力的演技，讓他自己在威尼斯影展上大放異彩，拿下屬於最佳新人獎的馬斯楚安尼獎項。

導演拍攝這部電影就是希望有人願意對伊朗街童伸出援手，馬吉迪不斷強調：「自己也曾經是需要幫助的人，所以現在看到他們就會想到自己曾經受過的痛苦，其實他們最需要的就是受教權，而電影中的寶藏其實就在他們自己心中。如果所有的孩子都能找到那份寶藏，那就能改變整個世界和人類的未來！」

在《淘寶少年》的主場景中，最耗時耗力的就是挖地道的場景，因為在地道裡除了要讓演員活動自如之外，同時也需要足夠空間架設攝影機從不同角度來進行拍攝。因此光是挖掘整個地道的場景，就花了將近一個月的時間才準備完成。除了地道外，電影中大部分的場景幾乎是實景拍攝，有一場在地鐵站拍攝的實景戲，更因為處於交通繁忙時刻無法為了拍攝停止運輸工作，導演只能讓演員們在沒有攝影機拍攝的狀況下不斷地排練，即使是情緒緊張高昂的追逐戲，最多也只有兩次機會可以拍攝。還好最後小演員們終於不負眾望帶來最自然又到位的演出，也成為《淘寶少年》中最亮眼的一場戲。

除了羅霍拉薩曼尼之外，另外還有一位光是眼睛就會演戲的小女孩飾演薩拉的莎蜜拉，她和弟弟戲裡戲外都是阿富汗移民，在伊朗深受身份認同之苦。而《淘寶少年》不受控管孩子們一開始真的很不受控，由於片場都會準備飲料和油酥餅等食物，他們一開始簡直就像豺狼虎豹拿了就吃，但是導演馬吉迪卻趁機讓他們了解如何尊重別人，結果經過六個月後爭先恐後搶食物的景況竟然變成循規蹈矩的排隊拿食物，馬吉迪說：「因為我先尊重他們，然後讓他們了解如何尊重彼此。」脫胎換骨的真實狀況戲裡戲外同時上演，這也就是馬吉迪最希望看到的！《淘寶少年》將於7月30日在台上映，更多電影詳情請洽傳影互動粉絲頁。