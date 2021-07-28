中華開發金控28日舉辦2021年第二季法人說明會，會中公布累計今年上半年自結稅後獲利約169.6億元，較去年同期大幅成長460％。中壽今年上半年獲利貢獻76億元，比去年上半年增加246％、凱基證券今年上半年獲利貢獻56億元，較去年同期增加230％；中華開發資本今年上半年獲利貢獻27億元，與去年同期虧損相比，今年上半年獲利表現良好。凱基銀行今年上半年獲利貢獻22億元，較去年同期增加29％。

開發金控總經理龐德明指出，開發金控集團擬定ABCDE五大策略（數位躍升、首選雇主、顧客導向、驅動成長、高效執行），已有多項進展。子公司也根據五大策略擬定發展方向，確立未來規劃與目標。

中壽著重數位創新，推出刷臉數位保險以提升顧客體驗；隨著財富管理業務和淨利息收益持續增長，凱基銀行則專注於收益率及效率的提升；中華開發資本著重新資金募集，擴大資產管理業務，推出昆山台商發展基金與群創開發基金；凱基證券在擴大資產管理規模的同時也不忘優化客戶體驗，不僅在台灣承銷市場市占率增加，海外利潤也同比增長96％。