28日各地高溫炎熱，連帶推升用電需求，最高用電量發生在下午1時23分，達到3863.7萬瓩，創下歷史用電量第二高，且史上前10高用電量均為今年所創下。今日備轉容量303.3萬瓩，備轉容量率約7.85％，供電顯示黃燈。

值得注意的是，由於核二廠2號機在27日早上急停，目前經過檢查之後，原能會在27日深夜同意恢復再運轉。台電指出，預計28晚間併聯，31日晚間可滿載發電。