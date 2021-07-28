天熱用電創歷年次高 核二晚間重啟 17:342021/07/28 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 28日各地高溫炎熱，連帶推升用電需求，最高用電量發生在下午1時23分，達到3863.7萬瓩，創下歷史用電量第二高，且史上前10高用電量均為今年所創下。今日備轉容量303.3萬瓩，備轉容量率約7.85％，供電顯示黃燈。 值得注意的是，由於核二廠2號機在27日早上急停，目前經過檢查之後，原能會在27日深夜同意恢復再運轉。台電指出，預計28晚間併聯，31日晚間可滿載發電。 美國爆新疫情 台股散戶機會來了 老手洩兩大理由 轟全台遲未解封出在柯文哲 王世堅：別用夫人測風向！ #用電量 #晚間 #萬瓩 #天熱 #用電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 農用井抽嘸水 雲林規畫藏水於農 04:102021/07/28 地方新聞 有條件內用 名店生意花花仔 04:102021/07/28 地方新聞 和運租車跨足電動車領域，成為TESLA租賃夥伴 12:012021/07/28 汽車情報-汽車新聞 鯉魚潭水庫配合卓蘭電廠滿載發電 睽違678天滿水位溢流重現 17:272021/07/28 生活 聯發科迅鯤1300T亮相 搶平板電腦商機 04:102021/07/28 財經要聞 三級降二級 台南市府稽查餐飲業310家 265家仍不開放內用 18:422021/07/28 生活 彰化餐飲加嚴管制 名店不開放內用 04:102021/07/28 地方新聞 核二2號機急停 初判人為疏失 04:102021/07/28 社會新聞 陳其邁圖解隔板 餐飲業嘆不切實際 04:102021/07/28 地方新聞 不斷更新》台股早盤跌逾360點 電子航運通殺 萬七大關失守 09:102021/07/28 財經 OVO 量子電視開放預購 不用切換訊號源大人小孩都會用 12:052021/07/28 科技 財經熱門新聞 財政部雲端發票專屬獎雙胞案 小七再添4名百萬得主 - 財經 難逃關禁閉！陽明7／29起列處置股 為期10天 - 財經 黑吃黑 主力如何被丙種玩殘？ - 財經 長榮、陽明殺到見骨 傳高雄大戶墊丙60億慘遭斷頭 - 財經 跟台積電無關！ 蘋果缺晶片燒到iPhone 下半年拉貨危機仍是它 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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