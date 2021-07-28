有「沽空之王」之稱的海曼資本管理公司（Hayman Capital Management）創辦人巴斯（Kyle Bass）接受CNBC訪問時稱，目前信託基金投資中國市場無保障可言。

巴斯表示，中國政府擁有完全的控制權，市場不可能消化來自中國的風險，沒有人相信中國數據是真實的，他們將繼續數據造假行為，讓表面看起來像是在增長。

巴斯稱，只要大陸的審計仍與國際脫軌，所公布的數據便完全沒有可信度。

新興市場老牌投資家麥樸思則認為，中國政府對支配各行各業的大型企業進行整頓，可能會產生一個理想的結果：造福該國的中小公司。

在Franklin Templeton Investments工作30年後創立Mobius Capital Partners的麥樸思表示，由於監管力度加大，科技、教育和醫療行業的中小企業可能會享受更好的成長前景。

「正在發生的是好事，」 麥樸思說，「中國政府是在打擊那些排斥小企業、掌握了各個行業的大公司，因此從長遠來看，監管部門的整頓可能對中國市場是有利的。」