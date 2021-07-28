行政院今、明兩日舉辦「APEC女性建設人才打造包容性未來」計畫線上國際研討會，行政院政委羅秉成及唐鳳、APEC婦女與經濟政策夥伴主席Renee Graham，及來自APEC各會員體與我國產官學界代表近百人與會，共同探討女性在建築與工程產業的挑戰與機會，與如何透過公私部門協力及國際經驗分享等方式，以積極的行動支持女性取得實質的經濟平等。

行政院性平處表示，考量女性在科技業、電信業、建設業及農業等女性非傳統產業領域參與較困難，我國自2013年起在APEC發起數個國際倡議，促進女性進入薪資及發展性較高的領域，改善職業性別隔離，並促進女性經濟賦權。2019年以建設產業為題提出「APEC女性建設人才打造包容性未來」計畫，除獲得APEC經費補助，更爭取到過半APEC會員體的支持，期盼透過女性角色典範的分享和跨國研究調查，發掘產業內的性別薪資差距、管理與決策階層的女性代表不足等問題及成因，同時促進公私部門決策者理解具有性別觀點對組織或企業帶來的助益。

為期兩天的線上研討會為「APEC女性建設人才打造包容性未來」計畫的成果發表。計畫產出包括由來自澳洲、日本、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、美國及我國的傑出女性建築師及工程師分享其經驗與觀點，彙編為「最佳範例手冊」，以實質地鼓勵女性參與建築及工程領域。此外，透過問卷調查彙整亞太區域第一線從業者的經驗，據以發展政策建議文件，提出「促進女性參與建設領域」、「減少工作與家庭衝突」、「創造健康及安全職場」及「確保公平職涯發展機會」等4項原則，並提出具體行動建議引導公私部門採取積極作為。

羅秉成在開幕致詞時指出，女性在建設相關領域的工作，無論是學術研究或實務界已逐漸增加，建設產業對多元包容的訴求逐漸形成共識，為女性建設人才創造有利的環境，使女性可以進入、留任及晉升，以充分發揮其潛能，期許透過各經濟體交流與分享，帶動APEC區域共同提升女性在建設領域的參與。

APEC婦女與經濟政策夥伴主席Renee Graham擔任開幕貴賓，肯定我國之倡議，並期盼我國扮演領頭羊的角色。

性平處強調，在亞太地區時差的限制下，仍成功號召國內外的產官學界代表一同參與，並與建設產業成功女性領袖攜手，以分享人生經驗的方式提供具體可行的實踐作法；同時透過政策措施培訓技能，打造有利產業環境的策略，培養更多新一代女性建築師與工程師，幫助她們踏入產業，開創事業，並縮減性別薪資差距。