台南市消防局今日下午3點40分接到工安意外通報，官田消防分隊隊員林楚珩、陳銘賢到官田事發鋼鐵廠一看傻眼，車床工具直接從移工左手背上方刺穿，為避免拔出後造成更大傷害，直接連人帶工具送柳營奇美醫院救治。
據了解，這名27歲的泰籍移工在操作機台時，疑似操作不慎，左手背被一個小工具穿刺，當場痛苦哀叫，廠方趕忙通知消防隊派救護人員前往協助。
救護人員到場後，移工意識清楚，手掌受傷處並未大量流血，評估後把人連同工具緊急送醫院，事發原因還待調查釐清。
台南市消防局今日下午3點40分接到工安意外通報，官田消防分隊隊員林楚珩、陳銘賢到官田事發鋼鐵廠一看傻眼，車床工具直接從移工左手背上方刺穿，為避免拔出後造成更大傷害，直接連人帶工具送柳營奇美醫院救治。
據了解，這名27歲的泰籍移工在操作機台時，疑似操作不慎，左手背被一個小工具穿刺，當場痛苦哀叫，廠方趕忙通知消防隊派救護人員前往協助。
救護人員到場後，移工意識清楚，手掌受傷處並未大量流血，評估後把人連同工具緊急送醫院，事發原因還待調查釐清。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。