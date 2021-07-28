官田一間鋼鐵廠移工不慎被車床工具刺穿。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市消防局今日下午3點40分接到工安意外通報，官田消防分隊隊員林楚珩、陳銘賢到官田事發鋼鐵廠一看傻眼，車床工具直接從移工左手背上方刺穿，為避免拔出後造成更大傷害，直接連人帶工具送柳營奇美醫院救治。

據了解，這名27歲的泰籍移工在操作機台時，疑似操作不慎，左手背被一個小工具穿刺，當場痛苦哀叫，廠方趕忙通知消防隊派救護人員前往協助。

救護人員到場後，移工意識清楚，手掌受傷處並未大量流血，評估後把人連同工具緊急送醫院，事發原因還待調查釐清。