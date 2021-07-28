核二廠2號機27日清晨發生主蒸汽隔離閥關閉，反應器安全停機意外事件，結果原因竟然只是值班人員搬動一張座椅誤觸！台電今日表示，經調查後是人為疏失導致停機，對此深感歉意，在完成調查及改善措施後，將追究相關人員之責任。後續也會加強控制室管理，落實人員訓練，確保類似失誤不再發生。

台電表示，經過調查，確認肇因為控制室值班人員配合清潔時移動座椅，不慎碰觸主蒸汽隔離閥開關保護罩，導致保護罩傾斜位移，誤關閉了主蒸汽隔離閥。

核電廠控制室有劃設紅線區，為設備操作區域，雖僅限持照的運轉人員才能進入，但仍發生此糊塗事。台電強調，後續將加強核電廠控制室管理，確保紅線區域內保持淨空，並將控制室座椅全面改成非活動式座椅，強化管理監督機制，落實人員訓練及宣導。

同時也會要求各電廠、變電所及重要設備操作盤前管制紅線區域，要嚴格管制，禁止任何未經授權人員及雜物進入管制紅線區內，確保電力設施安全運作。

核二2號機昨晚已經主管機關原能會同意核二2號機再啟動，台電表示，預計今天晚間併聯，週六(31日)晚間可滿載發電。