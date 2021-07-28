人民幣28日走勢震盪，在岸價（CNY）收盤微升5點，盤中一度高見6.5013。

27日傳出美國基金大舉拋售香港與大陸資產，市場恐慌情緒加劇，當晚在岸人民幣跌破6.5關口後，28日早盤續跌，午間報6.5066，貶40點；離岸人民幣昨晚曾貶至6.5299，上午止貶回升，中午報6.5172元。

在岸價28日收報6.5035，較27日下午4時30分收報6.504，升5點或0.01％；較晚上11時30分最後成交價6.5109，走強74點。

離岸價（CNH）亦曾升穿6.51，高見6.5096，截至下午4時42分，離岸價報6.5134，在岸價報6.5048。

官方29日開出的中間價報6.4929，較上日的6.4734，跌195點或0.3％，創逾3個月低。

交易員指出，市場繼續消化中國監管風暴對股票市場的影響；不過市場更關注美國聯準會稍後的利率決議和會後聲明，在此之前，人民幣大幅波動機會不大。

另有交易員認為，昨日市場走勢和今日中間價表現看，監管層對人民幣跌穿6.5並無不適，且趨勢看，人民幣波動範圍或調整至6.5至6.55區間。