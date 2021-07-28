剛拿下奧運金牌的舉重女神郭婞淳，得獎後不忘公益，特別在臉書發文呼籲大家支持台灣大哥大倡議的「種福電計畫」。

台灣大哥大表示，郭婞淳2018年也協助此綠能公益募款，並自掏腰包捐出20萬元，幫助桃園市真善美社會福利基金會建置太陽能板，用陽光發綠電、做愛心。

這次再奪奧運金牌後，郭婞淳也特別在臉書發文「認識我的都知道，我非常熱衷於公益與環保議題，在2018年我參加了台灣大哥大種福電計畫，認為透過太陽能發電可以節能減碳又可以幫助弱勢團體非常有意義，也因為這個機會，台灣大哥大Open Possible 開始贊助我，今年對我來說是非常重要的一年，台灣大得知後二話不說加碼資助我，讓我正式成為台灣大體育家族一員，讓我在賽場上「能所不能」，感謝台灣大」。

同時她也呼籲各界支持台灣大今年「種福電計畫」，幫助羅慧夫顱顏基金會。並且附上一起參加台灣大榮耀Let’s Gold活動的網址https://www.facebook.com/1448357445384692/posts/3211468819073537/，呼籲各界一起支持台灣大哥大openpossible能所不能活動。