搶進遠端醫療市場，全球教育科技與視訊會議領導品牌圓展科技（3669）旗下 AVer USB 雲端視訊會議攝影機，跟隨長庚醫療團隊征戰日本東京，在東奧為中華健兒提供遠端醫療守護；同時，圓展也經由AVer PTZ 攝影機，來協助新北市亞東醫院重症加護病房，建構遠端醫療照護，成為抗疫天使的堅強後盾。

長庚醫療團隊隨行中華健兒前往日本東京，征戰今夏全球最大國際運動賽事東京奧運。為了將中華健兒的畫面即時傳回台灣，長庚借助圓展 AVer CAM340+ USB 雲端視訊會議攝影機，除了讓專業科別的醫生能從遠端快速判斷選手健康狀態，也可以即時指導隨團醫療人員進行後續處理，最重要的是，可以避免團員到大會附設的醫療中心，以降低曝露感染的風險，藉以守護台灣選手的健康安全。

除了征戰東奧，圓展也針對全台收治 COVID-19 重症最多的專責醫院新北市亞東醫院提供協助。

圓展表示，亞東醫院醫學研究部人工智慧中心在今年五月疫情高峰期，即透過和圓展的合作，打造出未來隔離照護的情境，方便遠端的醫護藉由網路，控制攝影機角度，清楚掌握病患的生理病徵和儀表數字，待收集完整資訊後，醫護人員再著隔離防護衣進入隔離病房，提供病人較完好的照護，這麼一來就可以免除臨床醫護人員須頻繁進入病房的困擾，更能即時有效地掌握病人當下的身體狀況，為台灣抗疫努力。

亞東醫院醫研部人工智慧中心主任蔡義昌表示，圓展PTC330高精密30倍光學變焦攝影機可以在病房把病人的各種生理病徵都抓得非常清楚，搭配視訊，護理人員或醫師在各個地方都可以控制圓展攝影機，關注病房中所需的細節畫面，無異為未來隔離照護，提供了全新的展望。