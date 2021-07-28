東京奧運各項賽事如火如荼進行中，女排分組預賽中，土耳其代表隊爆冷門以3比0擊敗世界第一的中國大陸隊，讓不少資深球迷都感到驚奇；另外許多一日球迷目光都被土耳其18號選手古妮絲（Zehra Güneş）搶走，精緻臉蛋和完美身材太吸睛，連她IG私照媲美女星等級，讓網友心動淪陷。

25日下午奧運女排號稱本屆「死亡之組」的B組，土耳其大戰世界排名第一的中國大陸隊，沒想到在第一局打得膠著外，第二、三局土耳其都大比分輾壓對手，最後以3比0成績取得重要的一勝；不少資深排球迷看到土耳其大勝都很驚訝，更有《批踢踢實業坊》網友表示，「這屆奧運兩組不平均，A組可以準確預測誰出線，B組完全沒辦法」，而且中國大陸女排世界排名第一，被輾壓實屬罕見。

每每國際體育賽事都會有部分一日球迷，在觀看女排土耳其和中國激戰時，不禁注意到土耳其18號選手，紛紛讚嘆「土耳其18號好大隻」、「18號Zehra Güneş滿正的」、「土耳其顏值高」、「想被土耳其18號正面殺球」、「外國女排的妹子都那麼正」。

土耳其女排18號選手古妮絲（Zehra Güneş）今年22歲，是隊內的快攻手，有一張五官深邃的精緻臉蛋，她的身高更有197公分，在出戰世界第一的中國大陸隊更拿下18分，真實力和外貌兼具的女神；而古妮絲的IG有超過45萬名粉絲，她平時除了分享在場上奮戰的畫面，私下生活和穿搭照也都美得不像話，一票男網友都被她的仙女級外貌震撼，直呼「戀愛了」。