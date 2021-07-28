中央公費疫苗預約平台開放第4輪接種，但中央低估施打量，導致不少縣市遇到疫苗不足狀況，新北市副市長劉和然說，新北市8月1日到4日沒安排施打，是因為疫苗到7月31日幾乎都打完，中央今配發新北4萬劑AZ，但還不夠1天施打，4日原配發5.4萬劑，之後可能會再調整，新北目前安排8月5日施打5萬4366劑、6日施打5萬4589劑。

新北市第4輪接種配發到20.4萬，昨登記幾乎額滿、98％已預約完，只剩2千多劑是施打地點比較偏僻地區，劉和然表示，新北不會停止預約，只是預約額滿，額滿問題已跟中央反映，市長今在市政會議有拜託中央，疫苗分配一定要算的精準，不要讓民眾收到簡訊通知卻預約不到，中央也聽到了。

劉建議，如疫苗真的不夠，應讓1983年12月31日前出生，符合可預約資格的國人，保障他下次優先施打預約；另希望中央可再調配多一點的疫苗量，各縣市都在等待中央做這樣的安排跟規劃。