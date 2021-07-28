本次大學指考為最後一屆，明年起將改為分科測驗，而今年考試受疫情影響，試程兩度延期，除了考生人數約近4.1萬名，創有史以來新低，首日登場的物理、化學與生物考試，缺考率也都比去年增加。而下午舉行的生物考試，1名考生中午外出用餐後，出現發燒症狀，因此開啟首間防疫試場。

今(28)日大學指考第一天考科依序為物理、化學及生物。大考中心表示，物理科應到考生為1萬9590名，實到1萬8135人，共1455名考生缺考，占比7.43％，缺考率比去年增加2.28％。第二節化學考試共2萬565人報考，1489人缺考，缺考率7.42％，較去年5.16％上升2.08％。第三節生物科則是1萬4547人報考，1511人缺考，缺考率10.39％，較去年8.10％增加2.29％。

由於今年指考受疫情影響而延期，外界對於考生權益十分憂心，大考中心主任周兆民表示，為提增考場安全，特別請轄區警員巡邏考場，監考老師也幫考生以酒精消毒雙手後，再讓同學進入試場。物理科考完後，則沒有接獲到考生確診情況，僅1名考生匡列為居家隔離，因此安排在隔離試場考試。

物理科考試之後，緊接著化學與生物考試登場，周兆民則說，1名考生在完成上午考試後，中午外出用餐，返回試場後發現體溫過高，呈發燒狀態，因此下午生物科考試便開啟首間防疫試場；另還有6名突發傷病考生則安排在備用試場參加考試；此外還有1間試場因中午出現冷氣故障的情況，下午增開備用試場，讓該試場考生應試。

周兆民也提到，未外出用餐的考生留在考場用餐，各考場皆使用隔板，隔板由考區統一發放，試場外也放置餐盒和隔板回收處，工作人員會在考生用餐完畢後消毒桌面，也會不斷以透過舉牌等方式，提醒考生避免群聚和交談，確保安全。