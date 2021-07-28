新北聯醫三重院區今出現上千人排隊打疫苗，原來是里長廣播要沒有預約的民眾去打，新北聯醫院長項正川表示，這些人雖然沒有預約，但符合接種資格，都是50歲以上民眾，但因為沒有預約仍然違規，院方將會懲處。

新北市議員李坤城28日在議會質詢時指出，今天新北聯醫三重院區出現大排長龍打疫苗的民眾，有民眾指出是里長廣播較民眾去打，質疑有群聚，且有些人疑似沒有預約。

侯友宜在答詢時指出，除了透過網路預約，也能夠過鄰里系統，這些人有的人沒辦法沒法用電腦，所以透過里長造冊，鼓勵大家來打疫苗，有預約造冊，排隊距離適當改善。

不過項正川說，今天里長自行廣播，里民湧入三重院區，當時因為大太陽，又下大雨，不忍民眾白跑一趟，讓民眾施打，但他強調這些人都是符合資格的人，只是有人沒有預約，目前約有上百劑是沒有預約的，會再檢討懲處。

新北市衛生局也說，新北市疫苗預約施打有兩個系統，一個是1922線上預約，另一個是服務不熟悉電腦操作的長輩，可以透過區政系統，經過里長、里辦公處造冊去登記才能施打，施打疫苗一定要符合中央開放的對象才可以，沒有預約、沒有造冊來排隊是不能施打的。