雲林縣長張麗善去年率縣府一級主管到古坑鄉樟湖村視察，對當地的生態景觀很滿意。（資料照片）

雲林縣古坑鄉風景點的交通動線瓶頸預計今年底全部打通，讓民眾更便於親近山景。（周麗蘭攝）

雲林縣迄今無合法露營區，縣府將開發古坑鄉樟湖村十字關露營區為示範，城鄉發展處表示，法令有重重關卡，11公頃土地將分期分區開發，將會有露營區、環境教育區、探索體驗區，預計明年會低密度開發完成。

雲林縣長張麗善去年3月率一級主管踏勘十字關，對當地保留的自然景觀十分滿意，責成縣府城鄉發展處規畫開闢一個露營區。縣議員林建鴻28日質詢十字關露營區開闢進度為何無進度？

城鄉處長林長造表示，十字關屬於山坡地保育區遊憩用地，面積約有11公頃，原本打算以「促進民間參與公共建設法」招商營運，但財政部函文通知大古坑地區並未畫設風景區，不適用促參法。

林長照說，設置露營區超過1公頃土地就必須做環境影響評估，且十字關位於湖山水庫的水質水量水源保護區、大尖山斷層帶上，去年發包400萬元做了地質鑽探、水土保持分析、生物調查，今年底可完成設計。

林長造強調，該處也希望加速進行，但為永續經營，很多法令要克服，預計明年可進行低度開發，挹注2000萬元經費做一些基礎設施，包括排水路、周遭環境整理、興建公共廁所、盥洗設備。

林建鴻提醒林長照，十字關露營區已討論1年7、8個月，以這樣的效率可能要開發5、6年，人生沒有幾個5、6年。

林長造表示，該處希望把11公頃土地的效益極大化，十字關會分區分期開發，會有露營區、環境教育區、探索體驗區，而非只是聚焦「祕境」。

他強調，雲林縣迄今無合法的露營區，縣府要帶頭做讓民間跟進，山區是十字關露營區、海區則是口湖露營區。