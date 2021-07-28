台灣之光！台灣舉重女神郭婞淳27日一舉奪下台灣在2020東京奧運上的第一面金牌，讓全國民眾熱血沸騰，截至7月27日止中華代表隊已經摘下1金2銀3銅的亮眼成績，奪牌數破歷史新高，奪牌項目也是歷年最好！而長期為台灣體育耕耘的台灣運彩更是提出「加碼活動」，在此期間號招民眾來力挺台灣選手光榮奪金，舉辦「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」抽獎活動，一直到奧運8月8日(日)結束，期間內不限賽事種類、不限金額、不限玩法，只要投注完上網登錄就能參加抽獎，獎項包括價值約5萬元的限量版紀念金幣20枚以及10萬元現金，另外還有加碼獎以及「防疫現金獎」！

台灣運彩在東京奧運期間推出加碼活動「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」。 （台灣運彩提供）

除了原本的加碼活動，台灣運彩為了增強全國一同替台灣英雄加油打氣的強度，再度推出加碼活動，台灣英雄每奪一面金牌，就加碼抽出100萬現金，每奪一面銀牌或銅牌就加碼抽出30萬元或20萬元現金，台灣英雄奪牌數愈多，加碼抽出的現金就愈多，而且獎金無上限！因此，結合力與美的舉重女神郭婞淳替台灣拿下首金之外，也替台灣民眾謀福利，多增加「100萬現金」大獎一名！讓許多得知此訊息的民眾都跟台灣柔道男神楊勇緯一樣，直呼：「想拿金牌！」。另外台灣運彩在奧運期間活動不間斷，為了回饋在疫情嚴峻當下，依然配合防疫塗著支持台灣運彩的彩迷朋友，額外再增加「防疫現金獎」抽出200位幸運兒，每位可得現金1萬元，總獎金200萬元！

台灣運彩長期挹注國家體育發展基金，讓台灣體育選手能有更優質的環境與訓練，而這些都是透過彩迷的力量一同支撐，只要投注100元的台灣運彩就會有10元挹注到國家運動發展基金。而現在投注台灣運彩，不僅能替在場上的每位台灣英雄加油，還能抽加碼大獎！