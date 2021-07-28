中宇環保H1稅後淨利賺2.06億元、年增182.19％ 17:392021/07/28 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼集團旗下中宇環保(1535)H1稅前淨利為2.43億元、年增185.88％，累計稅後淨利為2.06億元、年增182.19％，每股稅後淨利為1.67元。 《金融股》三商壽H1每股盈餘1.1元 淨值比為3.55％ 出貨動能加速拉抬 永光、長興上半年獲利翻倍躍進年增208％、129％ #宇環 #稅後淨利 #中鋼集團 #稅前淨利 #累計稅後淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》聯電Q2毛利率衝破3成 每股賺0.98元 17:232021/07/28 財經 IKKA-KY上半年每股稅前淨利6.05元、年增3.18倍 16:292021/07/28 財經 《電子零件》欣興H1獲利跳增逾2倍 每股賺2.73元登同期高 07:452021/07/28 財經 全球傳動股東會通過 每股配息0.8元 11:222021/07/28 財經 勝一化工上半年每股稅後盈餘4.51元 18:332021/07/28 財經 《其他股》櫻花H1獲利飆高 EPS達2.28元 17:232021/07/28 財經 《電子零件》台光電Q2業績登峰 上半年EPS達6.65元 17:402021/07/28 財經 世豐Q2每股賺1.29元 創單季新高 11:222021/07/28 財經 《汽車股》IKKA-KY Q2獲利靚 H1每股稅前賺6.05元 16:152021/07/28 財經 《國際金融》德意志交易所Q2獲利增21％ 12:172021/07/28 財經 《半導體》杰力H1大賺 震盪翻紅、高低差達37元 13:082021/07/28 財經 財經熱門新聞 財政部雲端發票專屬獎雙胞案 小七再添4名百萬得主 - 財經 難逃關禁閉！陽明7／29起列處置股 為期10天 - 財經 黑吃黑 主力如何被丙種玩殘？ - 財經 長榮、陽明殺到見骨 傳高雄大戶墊丙60億慘遭斷頭 - 財經 慘爆！陽明再殺不停 明恐「被抓去關10天」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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