中鋼集團旗下中宇環保(1535)H1稅前淨利為2.43億元、年增185.88％，累計稅後淨利為2.06億元、年增182.19％，每股稅後淨利為1.67元。

《金融股》三商壽H1每股盈餘1.1元 淨值比為3.55％
出貨動能加速拉抬 永光、長興上半年獲利翻倍躍進年增208％、129％
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