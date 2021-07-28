證券分析師陳杰瑞表示，美國逆轉口罩防疫指引，引發市場對美國重新封鎖的擔憂；此外，蘋果預告供應鏈瓶頸恐影響iPhone、iPad銷售，可能導致本季營收成長遜於上一季，台廠蘋概股受衝擊，也連帶脫累台股28日開盤後重挫，雖尾盤跌幅收斂，惟終場仍下跌136.45點，收在17135.22。

就技術面觀察，台股大盤弱勢，跌深留長下影線，短線或許會有反彈，不過，仍建議投資人靜待日KD黃金交叉向上再行進場，風險會較低。

個股方面，本周納入投資組合的禾瑞亞，醫療等工控領域接單增溫，業績可望逐步墊高，上半年營收及獲利成長，股價回測10日均線，若跌破則建議出脫。

至於盤面表現方面，貨櫃三雄28日也出現跌深反彈，萬海亮燈漲停，惟原先強勢的IC設計族群，反倒見到賣壓，聯發科、敦泰紛紛重挫，顯示台股目前人氣確實受到影響，仍建議持續觀望，手中持股若有反彈都應先站在賣方。