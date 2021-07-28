國際金融協會（IIF）表示，中國股市27日遭遇6億美元的資金外流，26日的外流規模則高達20億美元。

IIF經濟學家Jonathan Fortun Vargas表示，與2021年上半年相比，這些數字非常疲弱，當時每月平均流入58億美元，這很可能與大陸政府在過去一周採取的監管行動有關。

香港指標股指和中國A股27日延續大幅下跌走勢，收盤創數月低位，因在中國政府打擊科技和教育行業後，投資者擔心收緊監管的影響。