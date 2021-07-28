IIF：陸監管行動導致前兩天A股資金外流26億美元 17:402021/07/28 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際金融協會（IIF）表示，中國股市27日遭遇6億美元的資金外流，26日的外流規模則高達20億美元。 IIF經濟學家Jonathan Fortun Vargas表示，與2021年上半年相比，這些數字非常疲弱，當時每月平均流入58億美元，這很可能與大陸政府在過去一周採取的監管行動有關。 香港指標股指和中國A股27日延續大幅下跌走勢，收盤創數月低位，因在中國政府打擊科技和教育行業後，投資者擔心收緊監管的影響。 陸股暴跌兩日 官媒集體發聲護盤：A股不具系統風險 《集中市場》「權」軍覆沒失季線 三大法人賣超238.89億元 #數字 #億美 #IIF #監管 #A股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國SEC表態：中概股須披露政府干預風險 04:102021/07/28 全球財經 《國際產業》訊息新創Gupshup 喜獲2.4億美元資金活水 16:152021/07/28 財經 蘋果後市藏大地雷 盤後股價跌逾2％ 蘋概股跟著倒地 10:382021/07/28 財經 在美國上市陸企須披露 中國政府干預業務風險 04:102021/07/28 話題觀察 北美半導體設備出貨 連六月創高 04:102021/07/28 財經要聞 股匯雙殺 新台幣早盤一度摜破28.1元 12:322021/07/28 財經 港股早盤跌59點 騰訊股價創一年低 12:292021/07/28 財經 充電基礎改善 將為電動車銷量創造更大空間 14:212021/07/28 財經 《金融》海外投資掀熱潮 6月全台複委託開戶數258萬戶年增逾3成 11:092021/07/28 財經 股匯不調 新台幣連二升 16:402021/07/28 財經 阿里巴巴主要股東名單 不見馬雲 04:102021/07/28 全球財經 財經熱門新聞 一張椅子造成核二廠2號機急停 台電為荒謬疏失道歉並將懲處 - 財經 黑吃黑 主力如何被丙種玩殘？ - 財經 慘爆！陽明再殺不停 明恐「被抓去關10天」 - 財經 萬海驚奇收漲停 航運止跌？ 他曝下階段這樣走 - 財經 台積電南京廠28奈米擴建案 投審會4理由放行 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。