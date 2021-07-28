由於強勁的投資銀行費用，以及釋放出用於支付不良貸款的現金提備，讓巴克萊銀行(Barclays)上半年獲利表現超過預期。巴克萊也準備在股東派息和股票回購上支付超過10億美元。

巴克萊上半年獲利成長近四倍。該行表示，將派發每股2便士的中期股息，總金額相當於3.4億英鎊。英國央行方於七月宣布，取消派息禁令。

在截至六月底的六個月中，巴克萊稅前利益為50億英鎊(約69.4億美元)，遠高於分析師普遍預期的41億英鎊，也高於去年同期的13億英鎊。

由於政府支援措施有效支撐了經濟，該行釋放了7.42億英鎊的壞帳準備金，而這些準備金也尚未使用。

Brewin Dolphin資深投資經理人John Moore表示，巴克萊進一步進行股票回購，並提高半年度股息，標示著英國主要銀行和整個金融業走向復甦，走出停止派息的黑暗日子。

巴克萊表示，今年上半股票業務收入增加38%。從交易諮詢中獲得收入的投資銀行費用也增加了27%。與此同時，固定收入、外匯和大宗商品業務(FICC)為年減37%。

分析師表示，儘管巴克萊上半年業績強勁，但需要控制這些成本，並提出一個令人信服的計畫，以改善長期的營收表現。