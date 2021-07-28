銅箔基板廠台光電(2383)公布上半年財報，第2季稅後盈餘為12.49億元，創下單季歷史新高，累計上半年每股盈餘為6.65元。

無鹵環保材料因成為客戶基本要求而出貨攀升，且HDI開始廣泛應用在5G基站及網通設備，台光電挾HDI產品為全球領導大廠技術優勢，應用於5G基站、網通設備高頻高速材料被主要終端客戶廣泛採用，搭配新產能開出，帶動台光電今年上半年業績亮眼。

台光電第2季合併營收為95.57億元，季成長19.42%，創下單季歷史新高，由於陸續調漲產品價格，單季營業毛利為23.45億元，季增24.27%，單季合併毛利率為24.54%，季增0.96個百分點，稅後盈餘為12.49億元，季增29.7%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為3.75元；累計上半年合併營收為175.61億元，年成長43.84%，營業毛利為42.32億元，年成長36.3%，合併毛利率為24.1%，稅後盈餘為22.12億元，年成長39.03%，每股盈餘為6.65元。

目前台光電台灣觀音廠/新竹廠月產能約65萬張，大陸昆山廠月產135萬張，中山廠月產95萬張，黃石廠月產60萬張，根據台光電規劃，預計111年第3季昆山廠將增至月產165萬張，黃石廠預計111年第2季增至90萬張，屆時台光總產能將達415萬張，以因應未來營運需求。