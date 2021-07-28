侯怡君和製作人老公蕭大陸日前爆出「小三疑雲」後，蕭大陸20多年前的「舊愛」張金鳳也參戰，張金鳳27日在鄭弘儀《新聞挖挖哇》火力全開，全盤托出20年來的愛恨糾葛，包括指控侯怡君當年搶男人的小動作、她找徵信社抓姦蕭侯摩鐵開房間、高速公路追車搶刪檔案，甚至指蕭大陸分手後以死相逼、還向她的狗下跪求復合等誇張情節，並透露上周她在臉書發文後，就接到侯怡君電話，事後她致電請蕭大陸勸侯，求蕭氏夫妻能還她安靜的生活，但蕭大陸只回：「無能為力。」忍無可忍的蕭大陸，稍早回應本報時直呼張女講到他的部分實在「太扯」，也透露他目前人正在中部，已跟侯怡君冷戰10天，「我還在冷靜、需要調適自己的情緒」。

蕭大陸表示，他也希望事件趕緊落幕，但有人就是想胡攪這池春水，關於老婆侯怡君的部分，他不方便講什麼，只能針對張金鳳上《挖挖哇》講到他的部分做回應，「因為真的太扯了！」他說自己本來不想接媒體電話回應，但一個朋友發LINE給他，說他儼然已成了「全台灣最渣的負心漢」，連妹妹打電話給他也一直哭，因為她知道哥哥平常怎麼對待人，不解他為什麼要忍受這些、受這麼大的羞辱，讓他自覺這把年紀還被說成這樣實在太丟臉了，「我一開始不回應，是希望事情點到為止、不要鬧了，哪知道愈鬧愈扯、不像話，她（指張）口口聲聲說我們騷擾她，難道上節目是我們逼她去的嗎？」但他也坦言是自己一開始沒把事情處理好，就當作是自我懲罰，「但如果超過我能忍受的極限，就必須要反擊！」

蕭大陸氣憤地說，關於張女說他當年以死相逼、甚至向她的狗下跪求復合都「太扯了」，「我180公分，那隻狗是超迷你品種，狗籠擺在地上，那是我買的狗，我去看牠，本來就不能不蹲下來，小腿肚因此是半蹲跪的姿勢，竟然就被形容成跪小狗！還說我用輕生威脅復合，試問？我當時已經跟怡君在一起，怎麼可能去求她復合？這是要置怡君於何地？根本邏輯不通！」

他進一步強調，自己是對「輕生」有過創傷、非常痛恨「輕生」的人，「跟我感情非常要好的親弟弟，因為太善良了，為了一件事輕生，他在口袋留了紙條，寫著『誰發現我，請聯絡我哥哥』。當時我在台視錄影，是沒手機的年代，輾轉從總機轉來這有如晴天霹靂的噩耗，從此輕生這兩個字對我有很大創傷，我記憶力非常好，卻對當時如何打電話給父母通知這件事一片空白，我常常覺得輕生的人結束自己的痛苦，卻給家人帶來創痛。說我會用輕生來要脅復合，真的很荒唐！我痛恨人家做這件事，怎麼可能還拿此要脅她！」

至於當年蕭大陸曾買房子給張金鳳當作音樂教室，張現卻說房子是她的，蕭大陸說：「房子當然是我買的！她那時剛從南部上台北，就買給她一個鋼琴教室，位於八德路、光復北路口，我買的所以登記在我名下，但她一直覺得我不願意結婚沒有保障，覺得應該過到她名下，自己找了代書辦了過戶手續，我也默許這件事，分手後我也沒開口，就當作一點彌補，是女友侯怡君打抱不平，覺得她得了便宜又賣乖才替我出氣打去給她理論；今天她卻硬凹是她買的，真的不厚道，如果是我贈與的總要繳贈與稅，買賣總有金流，上一任屋主是誰，一查都騙不了人！」

至於張女指稱曾找徵信社跟到汽車旅館抓姦，「我從不知她有跟我去汽車旅館的事，她說我還帶一個男生朋友一起去開房間當幌子，我記性這麼好，跟怡君怎麼想都想不出曾有這號人物。我根本也沒想過兩人在一起需要動用到徵信社」，至於所謂在高速公路上追車、報警刪除照片證據，根本都是無稽之談。

他說，壓倒他跟張女12年感情的最後一根稻草，是她帶人去攝影棚鬧，才讓他覺得真的走不下去了，「兩人無法在一起不是單一事件，而是太多事件的累積，我不願意再講，因為她也已經有家庭不想傷害她；以我們當時的相處模式，就算沒有侯怡君，我一定會有下一段感情出口。分手有太多事件積累，如果她還不承認這點，我有必要幫她喚醒不堪記憶，但我真的不願意這麼做！」他強調，這幾天不是躲，是怎麼講都不對，畢竟曾經真心、互相無所圖地相愛過，而且也沒直接講到他，實在是因為她上《挖挖哇》講到他的部分實在太扯，讓認識他的人都覺得不可思議，才讓他覺得必須站出來。

蕭大陸無奈地說，節目中的算命師說他風流，「我在這圈子40幾年，兩段感情折騰我30幾年，如果風流會是這樣嗎？因為合作拍戲、真心相愛過的只有侯怡君一個人！如果真的花心，這幾十年會都沒有事件嗎？」他說並非是要為自己這兩段感情找藉口，但本來就只有極少數人的初戀就是能終身廝守。

至於與老婆侯怡君的現況，他坦言兩人確實是有登記結婚，但日前經歷小三疑雲風波，「我的情緒也很容易上來，需要冷靜，所以就回中部老家，讓自己冷靜一下、調適心情和情緒」，待冷靜之後，接下來夫妻倆的問題會好好處理。

侯怡君經紀人則表示，「謝謝大家的關心，怡君說過，這件事已經過去了，她不再回應了，針對張金鳳小姐的任何發言，她都不再回應了，她喜歡怎麼講也管不到她，怡君也不想浪費時間在這女人身上了，怡君現在都在休息，就讓她好好休息吧」。

而張金鳳除了上節目從27日到28日凌晨接連在臉書寫下多篇限時動態，首篇就是「終於還我清白，我等了20年了」，接著又說「我不需要看稿，也不需要背稿，我只是把活生生的事實說出來而已，不管你相信也好，不相信也好，我的人生，妳的人生，各自安好，只需要記得，善良是打敗惡魔唯一的方法，雖然過程很艱辛，但是秉持這個信念，魔鬼無法戰勝良善」。

她說，「事情發生到現在，對我來說就是一個過去，我只求未來清淨，不要罵我矯情，我也希望大家放侯小姐一馬，她現在的處境也是可憐的女人！我只希望她放過我也放過自己！道歉我不需要了！清白還我，就算是天上掉下來最好的禮物了，各自過各自的生活吧！」最後聲明「不要罵我，我上了兩個節目，沒有想紅，因為我現在又老又肥，沒要上電視嚇人。只是急著想恢復原本歡樂平靜的生活、如此而已。所以酸民不要來煩我，我只是平凡老百姓」。在蕭大陸接受媒體訪問怒駁張對他的指控後，張金鳳又在臉書發限動：「我下課了…可以不要再煩我嗎？如果留最後一點顏面給你們，你們為了保全你們你們夫妻的『錢途』，一定要逼我公開錄音檔嗎？」

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