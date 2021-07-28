北市5月21日宣布針對加強版專責防疫旅館人員施打疫苗，但因疫苗施打後14天才會有保護力，所以給每人每日2000元津貼，最多可發放14天共2萬8000元。但北市議員許家蓓發現，迄今已過2個月，旅館都已功成身退，人員卻連一毛錢都還沒領到，痛批市長柯文哲開「芭樂票」；觀傳局回應，已動員人力加速審查。

「根本看得到、吃不到！」許家蓓痛批，旅館人員根據規定需「在職滿2個月」才能申請，但北市加強版防疫旅館沒任何一家是徵用超過2個月，也就是說，只有原本已在旅館服務的員工，才可能符合申請津貼的資格，從招募令而加入的新進員工，根本領不到。

許家蓓強調，觀傳局原本還只打算給旅館1個月的時間申請送件，於7月31日截止申請，在這種狀況下，能夠領到補貼的工作人員少之又少，後來才將申請時間延至今年12月底，不過津貼仍一拖再拖，市府又再次示範「政策還沒上路前就先放話」，說好的津貼卻一毛未發，柯文哲開的支票都成芭樂票。

觀傳局回應，原訂服務人員需任職達2個月方能提出申請，考量現今8家加強版防疫專責旅館皆因疫情趨緩而下線，成立期間均未達2個月，因此已修正補助要點，凡任職於加強版防疫專責旅館上線期間內的現場服務人員，以及外包服務房務人員，均可申請補助，且無2個月的時間限制。

觀傳局指出，修正要點已於23日公告，截至28日已有6家旅館送件申請補助，觀傳局已動員人力加速審查，並積極協助旅館補件作業，待文件齊備後，會以最快速度一周內核銷款項。