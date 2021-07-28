在馬路上看到聯結車時，大家有注意到，其部分輪胎是懸空的嗎？一名網友在PTT詢問，指他每次經過工業區時，看到許多聯結車及大卡車，部分輪胎都未落地，讓他感到非常不解，因此便發文詢問，也釣出內行人解釋，其實是為了省油。

一名網友在PTT提問「為什麼很多聯結車的輪子都會不著地？」，表示每次經過工業區時，他注意到有些聯結車及大卡車，車底安裝好幾個輪胎，但有些都懸空未落地，讓他感到非常困惑，表示「幹嘛不要全部著地，這樣有比較省嗎？還是爆胎可以放下來？」。

此PO文意外引發網友討論，不少人表示，「空車會把其中幾個輪子收起來，油耗會差很多，聯結車是氣壓避震，可以把部分輪子收起來。講備胎的，是哪個人覺得聯結車司機有辦法換聯結車輪胎的」、「有時沒載重的東西，不需要那麼多輪胎來承載」、「馬力夠了，太多馬力會浪費」。

還釣出內行人解釋，指一般汽車只用到4顆輪胎，是最低要求，不過大卡車、聯結車（不含板）因有載重或行駛穩定的需求，所以有必要設計成需4顆以上輪胎，台灣最常看到的就是6輪、8輪，除此之外，並不是每顆輪子都會有動力輸出，大車載重輕時為了省油，就會將沒有動力輸出的輪子舉升，避免接觸地面，並增加滾動阻力。

而這些輪胎並非基本配備，需加錢才會有的，且依照用途不同，還分為舉中軸、舉後軸，「另外，大車基本上前面轉向輪都不帶動力，而有動力的輪子無法舉升，也就是說『總車輪數-動力輪-轉向輪>0』才有辦法做舉軸，6X4（6輪中有4個驅動輪）、8X6（8輪中有6個驅動輪）這種是無法舉軸的」。