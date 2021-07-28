日本隊好手水谷隼與伊藤美誠日前攜手擊敗大陸隊5連金美夢，在東京奧運桌球混合雙打項目金牌戰，以4：3擊敗許昕、劉詩雯，勇奪日本奧運桌球史上第一面金牌。然而水谷隼今(28日)就突然在推特發表一則訊息，表示從某個國家收到很多謾罵私訊，引爆球迷熱議。

水谷隼在與伊藤美誠奪下東奧桌球混雙金牌後，今日突然在推特PO文回應，表示從某個國家收到很多要他「去死、消失吧、滾開」等謾罵私訊，但對於已經免疫的他來說，內心完全沒有一絲傷害，只想到他竟然能讓世界上這麼多人熱血沸騰，光這點就感到很開心。

水谷隼更意有所指地在最後寫下：「從日本網友收到的全部都是幫他加油打氣的訊息，謝謝！」水谷隼這一番話也引發中日台三地球熱議，日網友表示「某個國家？只有那一個國家吧」，台灣網友則是認為水谷隼PO文高級酸，很有他的風格。

而大陸網友則是不滿留言，「嘴個兩句就是網暴啦」、「傷不到他就不會發文了，估計傷得深了吧」、「罵你就罵你，還要挑時間罵」、「那我繼續嘴，全世界不就更溫暖了嗎，讓你再暖點」。