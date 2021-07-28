今年「不老中秋月餅禮盒」包括，「金磚映月禮盒」與「經典木盒」2款。（張妍溱翻攝）

不老料理人投入新菜色研發，近期推多元午餐組合。（張妍溱翻攝）

今年受新冠肺炎疫情影響，弘道老人福利基金會旗下不老夢想125號餐廳，營收較去年同期少7成5，不老料理人危機化轉機，努力投入新菜色研發，近期推多元午餐組合，提供消費者新選擇；另與舊振南百年餅店合作，「不老中秋月餅禮盒」，收入扣除成本，全數將捐助「銀髮就業」。

不老夢想125號餐廳館長陳姿婷說，今年「不老中秋月餅禮盒」包括，「金磚映月禮盒」與「經典木盒」2款，以舊振南每年中秋節限定的經典蛋黃酥、搭配金車噶瑪蘭威士忌的3款酒香口味的廣式月餅及鳳梨酥等，禮盒內並附有祝福小卡片，可以用手機掃描聆聽。

陳姿婷指出，目前全國疫情警戒第2級，目前餐廳未提供內用餐點服務，都以外帶為主，很多不老料理人不被疫情打敗，激發創意研發各種新菜色，希望消費者在疫情期間，吃得更健康、增加抵抗力，今年推中秋外帶晚餐，讓外帶回家，也有過節的感覺。

不老料理人62歲郭惠玲說，年輕時有料理的豐富經驗，與年輕同仁一起研發，結合季節感的柚子與清爽的金桔、檸檬，製作口感鹹中帶甜，又有清爽果香的醬汁，烹調出美味的柚香雞腿排與柚子燒肉，讓饕客有用餐新選擇。

弘道老人福利基金會表示，「不老中秋月餅禮盒」的收入扣除成本後，將全數捐助弘道基金會在不老夢想125號推動的「銀髮就業」，盼企業及民眾一同訂購，傳遞一份暖暖心意，並支持銀髮就業。