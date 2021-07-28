大陸在新冠疫情控制得宜、經濟復甦加快，世界銀行(WB)預估，2021年大陸經濟成長率達8.5％，全球名列前茅，反映在人民幣貨幣市場基金表現穩中求進，人民幣貨幣市場基金後市看俏。

兆豐投信人民幣貨幣市場基金經理陳薏安表示，中國人行7月15日起全面性降準，下調金融機構存款準備率0.5個百分點，降準後金融市場並未大幅寬鬆，觀看7月中期借貸便利利率(MLF)維持不變，7月貸款市場報價利率(LPR)依舊持平，顯現中國人行仍維持其貨幣政策的穩定性、有效性，金融穩定性有助於人民幣國際化的進程。

陳薏安指出，目前人民幣貨幣市場利率相當平穩，7天期存款機構質押利率在1.8～2.2％區間波動，貼近公開市場操作利率2.2％，可看出市場整體資金供需均衡，而人民幣貨幣市場基金，主要投資於大陸境內外人民幣存款、1年內到期人民幣債券、債券附條件交易(RP)等貨幣市場工具，具備高流動性，達到風險分散並以取得最佳穩定收益為目標，是供投資人靈活調度資金的好選擇。

群益人民幣貨幣市場基金經理人呂鴻德表示，大陸經濟相較其他已開發經濟體而言，景氣復甦力道相對強勁，加上即使目前貨幣政策處在降息循環，惟相對美國利差仍具備絕對優勢，且人民幣除具備易漲抗跌的特性外，更擁有高報酬及低波動度的優勢，在政策及題材面雙重優勢的加持下，還是持續看好人民幣升值潛力。