防疫警戒自7月27日起調降至二級，但宅在家的防疫生活模式早已改變民眾消費方式，疫情爆發初期，北部地區一度因為物流需求爆量，導致業者暫停低溫宅配，龐大的物流運輸量，代表相關從業人員需求跟著大幅提升，從源頭的「倉管人員」、「物流理貨人員」到「貨車司機」、「快遞人員」，無論是企業自有倉儲設備，或網購平台的物流人員，皆因業務量大增而出現人力缺口。

根據經濟部統計處公布的數據，因為疫情影響催化宅經濟發燒，今年5月份電子購物及郵購業營業額年增率高達27.1%，成為整體零售業中的成長主力，對照其他業態，5月份餐飲業營業額年減19.1%，就可看出產業消長。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情初期，倉儲物流業務量瞬間爆出大量，北部地區低溫宅配的收送還一度卡關，可見人力吃緊。因為消費者購物方式轉移，相關產業人力需求至今仍持續在高點，根據1111人力銀行資料庫數據來觀察，發現「倉管人員」、「物流理貨人員」、「貨車司機」、「快遞人員」等相關職缺，在5月份時達到高峰，和年初相比，職缺數成長幅度高達50%，儘管民眾作息逐步恢復正常，但相關職缺數仍處於高點。

進一步分析物流業主要的職缺類型與薪資，「貨車司機」因需要職業駕駛執照，起薪最高。不論學歷，大貨車司機初入行就有4萬元以上的薪資水平，小貨車司機薪資起點也有3.5萬元之譜。薪資也隨年資水漲船高，特別的是，不同類型的職業駕駛執照都設有報考門檻，能考取門檻愈高的執照，薪資起點亦不同。其中，「聯結車司機」起薪最高，初入行就有4.5萬元。

至於「倉管人員」則依不同產業類別需要文書軟體、推高機等專才，薪資也拉高到3.5萬元左右。而「物流理貨人員」和「快遞人員」，對於學歷、經歷幾乎沒有限制，門檻最低，想要跨進產業難度不高，無論是新鮮人、二度就業或中高齡求職者都不設限，因此初入行者薪資高點僅落在2.8萬元左右。

黃若薇表示，在物流人力大缺的情況下，近期有平台業者以加薪方式來留才，不過，當人力補充後回歸常軌，從事倉儲物流相關工作，除了靠年資穩定加薪，最好還是持續進修考取執照，或進入管理階層領域，方能追求薪資持續成長的坦途。