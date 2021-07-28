男子家中亂揮刀 父報警強制送醫

新北市貢寮區30歲吳姓男子今（28）日中午疑精神狀態不穩，持小武士刀胡亂揮舞，吳父勸阻無效，向警方報案。瑞芳警分局澳底派出所員警到場，吳男仍不受控制，員警遂噴灑辣椒水將吳男制伏，強制送醫觀察。

警方表示，黃姓警員先行到場時，吳男仍情緒激動，並作勢持刀攻擊員警，黃員立即呼叫支援，待3名支援警力到場後，先向吳男噴灑辣椒水，再合力奪刀將吳男制伏，隨後戒護送往署立基隆醫院強制就醫。

另查扣刀械將送警察局鑑驗，若具殺傷力則依槍砲彈藥刀械管制條例送辦。