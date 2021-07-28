台灣19歲桌球小將林昀儒，今東奧（28日）桌球男單8強賽與斯洛維尼亞選手約爾基奇交手之前，有網友發文狂酸「他要是能直落四，我用屁眼接種10劑高端」，結果林昀靠著凌厲發球與回發功力，只花25分鐘就以直落四氣勢，輕鬆獲勝闖進4強賽，狠打臉這位酸民，網友看到林昀儒的表現不禁讚嘆：「對手整個炸掉」、「新球王殿誕生了」。

林昀儒今天與約爾基奇爭奪4強門票之前，一名看衰的鄉民在批踢踢八卦板留言嘲諷林昀儒：「他要是能直落四，我用屁眼接種10劑高端」，看衰林昀儒無法贏得比賽。不料，林昀儒最後以4比0（11比4、11比7、11比4、11比6）輕鬆獲勝，一舉追平奧運4朝元老莊智淵的奧運桌球男單最佳成績，完美狠打酸民。

不少網友對林昀儒此戰的表現紛紛讚嘆「看起來有夠輕鬆，像在打資格賽欸！」、「對手整個炸掉！」、「超猛整個壓著打」、「新球王誕生」。

賽前有酸民發文看衰林昀儒難取勝。（圖／翻攝批踢踢八卦板）

林昀儒今天八強賽過關，將在明（29日）將對上世界第一大陸球王樊振東，對林將是一大挑戰。林昀儒曾在2019年T2鑽石聯賽馬來西亞站男單決賽，最後兩局連拿12分，最終以4比1擊敗樊振東，勇奪冠軍，這也是他生涯5次交手唯一贏的1次，雖是苦戰，但並非無勝算。

林昀儒表示，奧運賽場的對手沒有一個是弱者，每一場比賽都不能鬆懈，尤其是大陸選手更是兇悍，他與教練原本以為明天可以好好休息，卻不知道明天就要打四強，得知後神情立刻緊繃，轉頭就離開，準備為4強賽備戰。