「路透社」（Reuters）28日報導，台灣羽球天后戴資穎於最後一場小組賽賽事中，在25分鐘內便迅速擊敗法國籍大陸裔的齊雪霏，向全世界證明她「為何是世界第一」。

「路透社」指出，雖然戴資穎在上一場比賽中，於面對世界排名僅49的越南選手阮翠玲時遭遇亂流，最後兩局共花了近40分鐘才拿下；但28日在對陣世界排名41的齊雪霏時全場佔據主動，僅耗時約25分鐘就收下比賽的勝利，向世界證明她「為何是世界第一」。

戴資穎先前在面對阮翠玲時，於首局遭遇亂流，前段與中段比分持續落後，直到14比16後才連拿7分逆轉，最後兩局共花了近40分鐘才拿下；不過28日對陣齊雪霏時，第一局持續以大比分領先，第二局前半段雖然失誤較多，但11分局間休息過後便甩開對手，最後以21比10、21比13勝出，僅耗時約25分鐘。

以頂尖羽球賽事來說，由於每一分都須對打多拍才能拿下，若比分相對接近，一局可能就得打上20至30分鐘。因此以25分鐘拿下兩局直落二獲勝，可以算得上是「秒殺」。

戴資穎在上屆2016年里約奧運中，於16強輸給最後獲得亞軍的印度一姐辛度（Pusarla V. Sindhu）；而這次以小組第一晉級後，16強將輪空，等於直接拿到8強門票，刷新自己的奧運紀錄。不過8強可能遭遇第5種子的泰國老對手依瑟儂（Ratchanok Intanon），「路透社」報導，戴資穎指出兩人策略和戰術相近，且依瑟儂能打出非常快的殺球，比賽可能相當「艱辛」。