台東縣成功鎮都歷部落「天空之鏡」美景網路暴紅後，吸引大量遊客朝聖，但因居民抗議附近垃圾掩埋場進行封路後，一度恢復寧靜，而隨著抗爭落幕及防疫降級後已重新開放，地方擔心遊客再度失控暴量，住在當地的女星田麗就覺得很無力，部落會議主席陳光祥則表示，未來會做人流總量管控。

隱身東海岸阿美族都歷部落的沙灘，退潮後出現夢幻般的水倒影，清澈的淺灘，宛如1面大鏡子，映照出天光雲影，美不勝收，獲得「天空之鏡」美名，曝光後成為網紅打卡熱點，帶來大量人潮及垃圾，亂象叢生，祕境成了夜市。

由於該景點就在垃圾掩埋場旁邊，部落族人不滿2020年到期的掩埋場展延至2024年，展開4個多月的封路抗爭，加上防疫警戒，幾乎沒有遊客，天空之鏡也恢復昔日的寧靜。

不過隨著防疫降為2級，及抗爭落幕，民眾可載口罩到海邊散步，可能再度出現報復性旅遊人潮，多年前定居都歷，也曾站出來聲援族人抗爭的影星田麗憂心表示，疫情被關太久，大家肯定會失控，政府的相關規範又不清不楚，勢必要承受後果，只要大量遊客出現，當地的自然生態就毀了，讓人覺得很無力感。

都歷部落會議主席陳光祥表示，垃圾掩埋場的抗爭及天空之鏡封路，從去年12月17日開始，一直持續到今年4月底與縣府及鎮公所取得共識後才落幕，面對防疫降級可能帶來的人潮，近日將召開部落會議，討論人流管控、篩檢的問題。

陳光祥說，未來將配合縣府及鎮公所針對天空之鏡進行全盤規畫，包括對外道路、攤位區、停車場的開發及沙灘清潔等，更重要的是遊客總量管制。