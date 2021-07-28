振興五倍券要來了嗎？傳出今年振興券不低於三倍券的「3倍效益」，而且是5倍券，預計最快9月開始發行。現在振興細節曝光，行政院擬以2000元來換5000元振興券，且以受創最重的餐飲、零售、旅宿及藝文展演4大產業為主。

據了解，今年振興券原則上不會低於三倍券，經傳「紓困5.0」版擬立院送審，不過據特別條例規定，或許不用等到9月送立院審查，8月就可宣布政策，最快9月就能發行。

去（2020）年發放三倍券，民眾只要花費1000元，就可購買價值3000元的三倍券。今年振興券措施已有初步構想，讓民眾花2000元換購5000元振興券，希望可以將效益提高。優先補助餐飲、零售、旅宿及藝文展演4大產業。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，7月27日起疫情警戒降級為二級，各行各業陸續恢復徵才計劃，求職者可趁此時調整好自身狀態拓展職涯，了解產業發展，利用合法管道如1111人力銀行網站、1111找工作APP等搜尋工作機會，1111人力銀行亦推出在家工作專區以及兼差打工專區，建議在疫情期間收入受到影響的上班族或求職者，搜羅相關工作職缺，先求有再求好。