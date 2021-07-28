高雄市美濃區龍山國小「時間之河」系列作品，展出41件。（林雅惠攝）

高雄市「六堆文化」邁入300年里程碑，美濃及六龜區客庄國小55位小學生發揮客庄藝文創作，原本108件作品滿心期待在今年母親節於高市圖美濃分館展出，卻因疫情被迫中止，為了讓學生成果讓各界看見，美濃區Talk 塾學會決定為小學生創作舉辦線上展覽，藉由網路無遠弗屆力量，將客家文化傳播出去。

4所客庄國小美濃區福安、東門、龍山國小及六龜區新威國小55位小學生利用疫情在學校，透過繪本畫出客庄文化及人文藝術創作，108件作品原本在今年5月8日起於高市立圖書館美濃分館展出1個月，卻因三級警戒發布被迫中止，僅展出10天，美濃分館主任黃欽香認為，學生作品精采、豐富，因疫情造成展覽中斷，十分可惜。

持續參與「悅讀旅遊偏鄉小校」計畫的高雄市美濃區 Talk 塾學會，以繪本深入引導這群小學生們結合在地人文藝術，完成客庄藝文創作，希望客家文化向下延伸，讓更多人認識。

學生們以「客庄之美」為題發揮創作，其中龍山國小作品最多，包括故事箱6座，繪畫作品26件及文學詩9篇；校長陳永宏說，盼學生藉此能更懂得珍惜家鄉美好。

另新威國小的「草木生活」、東門國小的「鳥與昆蟲」及福安國小的「大樹之下」，學童作品各有千秋。

55位學生創作將於線上展出，民眾只要動動手指，在家就能上網參觀展覽，希望有更多學童從中獲得創意能量，對人文藝術這門課增加興趣。