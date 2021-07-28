國民黨團今天召開記者會質疑外交部淪為「高端國際行銷部」，外交部今天重申，絕無幫助特定廠商兜售疫苗的意圖與行動，更不可能在未徵詢友邦意願、不符合當地法規的情況下，強行推動疫苗援外，讓友邦為難。針對特定政黨人士故意扭曲我國政府先行評估國產疫苗協助友邦抗疫的美意，外交部對於帶有政治目的的惡意指控表示遺憾。

國民黨立委鄭麗文質疑，衛福部7月19日才通過高端EUA、20日外交部就無縫接軌發公文，再次證明政府護航高端、一切只是過場，難道外交部事先知道會拿到EUA？

外交部對此回應表示，衛福部食藥署是在7月19日宣布核准高端疫苗專案製造，此因涉及醫藥專業判斷，外交部事前無從得知，而是在衛福部19日發布新聞稿後，為回應部分友邦對我國產疫苗研發進展的關切與殷切期待，外交部才據以請相關駐館進洽駐在國政府瞭解進口外國疫苗的條件及程序，進行先期評估，以便我國產疫苗一旦可供援外，可縮短作業時程，讓疫苗能順利送達迫切需要的友邦對抗疫情。

外交部強調非疫苗業管機關，未參與疫苗審查作業，更未握有高端疫苗試驗數據或相關審查資訊。倘未來友邦因引進疫苗評估作業需要，外交部願協調相關業管機關依其專業審酌研議辦理。

外交部一向依據我國「國際合作發展法」辦理相關援外合作計畫，未來一旦有疫苗援外規畫，也是在我國產疫苗量產且滿足國內需求前提下，以立法院核定外交部的援外預算額度內支應，不會挪用國內疫苗採購經費，也不影響國內民眾施打國產疫苗的權益，過程透明並接受公開監督。