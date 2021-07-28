苗栗縣警局日前在台3線取締告發4件追焦手。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗浪漫台3線吸引許多重機騎車來此遊騎。（謝明俊攝）

苗栗縣議會28日進行最後一組總質詢，台3線追焦手成了質詢焦點，日前苗栗縣警局在台3線開單告發4名追焦手，引起重車族等團體不滿，苗栗縣議員禹耀東認為警方擴張違法認定太過，與縣警局長周煥興一度唇齒交鋒，最後，周煥興同意未來將以勸導為主，避免開單告發。

據悉，苗栗台3線因風景秀麗，尤其是三灣、獅潭、大湖至卓蘭等路段，有多處優美彎道，吸引許多超大型重機車愛好，到此一遊，部分重機騎士為了享受過變快感，經出現壓車過彎以及超速行駛問題，因而發生不少事故。

許多重機出入，連帶吸引追焦手聚集彎道旁，獵取重機過彎精彩畫面，尤其是以台3線103公里等地段，更是許多追焦手喜歡捕捉畫面的最佳地點，不少追焦手在這些路點拍下精彩畫面，使得台3線繼新北市北宜公路以後，成為另一個重機及追焦的聖地。

苗栗縣警局為了遏阻飆車風氣，降低事故發生，月前派員前往台3線勸導取締超速重機騎士，並對追焦手站立路旁水溝進行勸導開單告發，前後一共勸導36件，告發4名追焦手，結果警方開單消息傳出後，立即在重機及追焦團體中掀起大波，並由律師出面質疑警方開單法律依據太過率強，嚴重擴權解釋法令。

苗栗縣議員禹耀東28日在議員總質詢時，就針對台3線追焦手遭警方開單一事，與局長周煥興發生唇橋舌戰，禹耀東質疑警方如何認定追焦手會妨礙交通？警方不能擴權解釋違規行為或是車禍事故發生，要由追焦手承擔責任！ 周煥興則一直舉道交條例及公路法等條文，支持警方開單告發於法有據，兩人一度言辭交鋒。

禹耀東認為警方執勤重點應在取締重機超速上，應基於保障人權立場，要撤消4張罰單，周煥興雖未當允諾撤單，但會宣導屬下今後在台3線執行重機取締勤務時，對於追焦手採取勸導原則，不以開單做為遏阻手段。