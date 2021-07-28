職場有句老話，「懂做人比會做事重要」是真的嗎？有網友在社群網站發文表示，已經出社會好幾年了，一直以為認真做事上司就會喜歡，但實際上完全相反，身邊愛說話的同事，不用做事或者即使做錯事，仍然很受到上司喜愛，自己卻一直得不到關愛的眼神，已經心累到想提離職了。不少上班族總會心生幻想覺得下一份工作會更好，實際上，轉職並非全無風險！根據1111人力銀行調查發現，有高達88%上班族，在面臨轉職時倍感壓力。

而原Po得不到關愛的眼神此文，也釣出不少有相同遭遇的網友，「在職場或學校都是如此，只能多學著嘴巴甜一點」、「你真的說對了我也是這樣」、「工作不會可以學，但人際沒那麼容易，個性都養成那麼久了，一直有努力想辦法改進還是比不上多話的同事」、「只是因為妳做的事取代性很高才會有這種狀況」。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，工作場域就是社會的縮影，每個人有各自的位置和價值，必須承認有些人確實很有上司緣，感覺不太需要特別努力，就能贏得主管的好感。但這裡指的，不一定是外在的顏值，而是「氣場相投」這件事，所以建議原Po得失心不要太重，工作就是處理公事，如果你也想交朋友，就熱情一點加入，如果只想單純保持同事關係，就反問自己，這樣的環境持續下去，是否會影響你往後的職涯升遷空間。

根據1111人力銀行調查顯示，有高達88%上班族在面臨轉職時倍感壓力，其中，甚至有15.7%坦言壓力非常大，最擔心轉職後誤踩職場地雷，包括「工作內容不符」、「談定的薪資有落差」、「加班時數長」、「同事不友善」及「主管刁難」。

黃若薇建議和原Po有相同心情的人，不妨稍微轉換工作情緒，偶爾陪聊同事和主管，適時表現出自己也感興趣的樣子，或是拿回話語權，主動提出會讓人感興趣的話題，相信有助於拉近彼此距離，讓工作氛圍更融洽和諧。