新冠肺炎警戒期間，民眾宅在家防疫，也成了詐騙集團囊中物，高市新興分局在6、7月共攔阻16件詐騙案，擋下民眾受騙452萬元，其中金融機構警覺提高，火速通報警方到場成了反詐關鍵；分局長戴台捷28日特地到郵局、行庫，向佛心的行員表達感謝，並致贈禮券和感謝狀。

新興分局6月期間，曾在1天就接獲轄內兩間金融機構通報疑似詐騙，前金區一銀行通報，48歲唐姓婦人遇假投資真詐騙，前往臨櫃欲提領現金40萬元，另一名63歲余婦人遇到假包裹詐騙，前往新興區另一行庫匯款500元美金，所幸都被警方及時攔阻。

新興分局分析近來詐騙集團的手法老梗新唱，包括「假交友（投資詐財）」、「投資網路虛擬貨幣」、「網路認識異性友人稱協助敘利亞軍官資助運費」，以及「退休老師在家遭假冒學生經濟陷入困境借款紓困」等詐術居多。

警方指出，詐騙集團為詐取民眾，各種話術可說無所不用，但高市警局與轄區金融機構行員機警以及聯繫管道順暢，都在員警到場協助後成功攔阻詐騙；警方向民眾勸說其中有異之處，也協助查詢所提供的訊息，果然都是詐騙帳戶。

分局長戴台捷提醒民眾，家中如有年長者，要提醒接聽電話，應提防各種詐騙手法，並強調所有的公務機關，絕對不會監管任何的金融帳戶，更不會要求派員收取存簿或勘驗現金；防止詐騙三步驟「一聽、二掛、三查」，對於任何網路上的訊息都需要詳細查證，勿輕易匯款。