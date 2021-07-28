路透的編輯精選東奧照片之一。（路透）

路透的編輯精選東奧照片之一。（路透）

路透的編輯精選東奧照片之一。（路透）

郭婞淳確定舉重奪金後，教練林敬能給她一個大擁抱，結果引爆某些台灣鄉民「看圖說故事」亂放砲，說林敬能性騷擾、豬哥之類的。然而諷刺的是，外媒《路透》的奧運每日編輯精選圖輯中，正好就收錄了郭婞淳這個擁抱的鏡頭，他們也不知道那是教練，圖說寫道：「台灣的郭婞淳在一次舉重之後與代表隊成員慶祝」。

事實上在《路透》當天的許多精選照片中，就有許多是選手奪牌之後與人擁抱的照片，甚至還有選手賽後與對手擁抱的難得鏡頭。這種情緒流露的鏡頭容易獲得外媒青睞，包括輸掉比賽的也容易入選，例如大坂直美敗戰後仰天長嘆、拳擊手被打趴在擂台中央的狼狽模樣、美國體操天后拜爾斯(Simone Biles)黯然退場。

無論如何，郭婞淳賽後在臉書貼文除了感謝，也正面澄清此事，畢竟她日常與教練相處的關係，外人不會知道。多數網友接受郭婞淳的解釋，但藝人柯宇綸仍堅稱郭婞淳遭到教練騷擾，持續跟網友論戰。主播卓君澤留言：「身為公眾人物發言得負起責任。在拿下金牌完成舉重生涯金滿貫的這天，郭婞淳應該要抱著金牌開心入睡，而不是為澄清不正確訊息而特別發文。」