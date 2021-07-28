本周捷克宣布將捐贈3萬劑疫苗給台灣，衛生部長沃依泰赫並在推特表示，非常高興能在台灣等其他國家有需要時提供幫助。友邦疫苗陸續到貨，國產疫苗也傳出好消息，中央流行疫情指揮中心昨日宣布，「高端疫苗」開放意願登記，總統蔡英文今（28）日稍早在臉書發文表示，已完成疫苗意願登記，並選擇接種國產高端疫苗。

蔡英文表示，安全、有效、合法，符合科學標準的疫苗，才會提供給大家接種，請大家放心。蔡英文指出，疫苗施打意願登記與預約系統已經重新開放意願登記，也將高端疫苗列為選項之一，呼籲所有符合資格的民眾，都盡快進行疫苗意願登記與預約，請大家繼續努力，衝刺提高接種率，達成更完善的群體免疫力。

總統府發言人張惇涵表示，副總統賴清德一樣支持國產疫苗，副總統也認為，辛苦投入研發的國產疫苗，都應該受到鼓勵，目前聯亞仍在進行 EUA 審查程序中，一旦聯亞通過 EUA，副總統賴清德傾向優先施打，因此副總統將待審查進度與結果，再行後續規劃。

捷克是繼斯洛伐克之後第三個歐盟成員國捐贈疫苗給台灣。（圖/翻攝自Google地圖）

捷克總理巴比斯領導的聯合政府無畏中國壓力，在內閣會議批准贈送疫苗給台灣，堪稱是捷克與台灣關係的創舉，幕後推手主要是參議院議長韋德齊、布拉格市長賀瑞普等友台人士。韋德齊也透過推特公布此消息，他在推文標示中華民國國旗和捷克國旗表示，捐贈疫苗具有重大意義，因為台灣多次幫助捷克，而捷克更藉著捐贈疫苗回報台灣善意。

捷克成為繼立陶宛、斯洛伐克後，第三個援助台灣疫苗的歐洲國家，此外，立陶宛捐贈的兩萬劑疫苗，預計會在9月運抵台灣，截至目前為止，已有美國、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克捐贈疫苗給台灣。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫苗施打率逐漸提高，將有利於企業徵才區需求恢復正常，求職者、上班族不用等到疫情結束才開始求職轉職，應趁早備妥求職資料，並且主動應徵，如果遇到工作上相關疑難雜症，可上1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」專區、「1111職涯論壇」，查詢相關解答。