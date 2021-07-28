台股今(28日)開低走低，終場下跌134點，收在17135點，貨櫃三雄萬海尾盤急拉至漲停，長榮也翻紅漲逾3%，分析師表示，長榮、萬海近期從高點往下跌幅已近4成，應會初步止跌，反彈結束後，可能將進入區間整理，高檔套牢的水手可利用這段區間整理、強勢反彈時尋求解套，手上沒有航運股的建議著墨其他族群。

台股今開盤不到1個小時即重挫逾370點，失守萬七大關與16900點，電傳金全面下挫，航海王、鋼鐵人早盤試圖扮演穩盤角色，但仍不支倒地，終場收在17135.22點，下跌134.65點，拉了一根200多點的長下影線，除了台積電在最後一盤拉高4元，萬海也在尾盤急拉至漲停225.5元，長榮翻紅收在接近今日的高點131.5元，漲幅3.95%，至於陽明盤中一度被打到跌停，終場收在118元，下跌4.5元，跌幅3.67%。

看到萬海收在漲停，長榮也翻紅，是不是代表最近跌得慘兮兮的航運要開始反彈？摩爾投顧分析師林鈺凱指出，航運股一直以來最大的問題就是籌碼零亂，以貨櫃三雄來說，近期這一波下跌幅度近4成，其中，陽明還超過4成，長榮今日已經收紅，萬海則是3檔中跌幅最少的，今日未再破底，昨(27日)已先有一個下影線收腳，加上外資力挺，都有助於今日拉高。

林鈺凱表示，如果是在高檔套牢的，短線可以搶反彈，但是手腳要快，就像搶銀行一樣，不管有沒有搶到，都要趕快跑，才不會被警察抓到，至於手上已經沒有航運股的，則不建議介入。

他也預估航運股未來的發展走勢，可能在反彈結束後就進入區間整理格局，因為上檔依然有籌碼零亂的壓力，下檔也還是有基本面的支撐，當跌到一定程度，即會出現低接買盤，但如果想要像4、5、6月一樣的強勢，短期內不容易看到。林鈺凱估計，這波大跌回檔至少需要2個月的時間整理，高檔套牢的可利用這段區間整理、強勢反彈時尋求解套。

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