離島中的離島，距離金門143公里的烏坵，現有居民和外來工程人員70餘人，金門縣府爭取中央專案配發疫苗，協調軍方協助接種疫苗。縣府祕書長陳朝金也將於8月上旬偕縣衛生局登島，實地了解防疫現況。

針對烏坵鄉長蔡永富就島上常住居民和工程人員接種疫苗問題，多次以電話與縣府溝通解決方式，楊鎮浯縣長十分關切，指示縣衛生局專案處理，並向中央爭取各項支援。

副縣長黃怡凱也在7／27的全國防疫視訊會議中，說明烏坵鄉民迄未接種疫苗，縣府已協調軍醫局人員協助施打，請求中央疫情指揮中心「專案」支援疫苗即可。主持會議的副指揮官陳宗彥表示：「還要審慎評估」，並在最後結論中提到：「要再想一下如何妥善安排」、「或者等相關人等返台再打」。

縣長楊鎮浯以防疫視同作戰，希望中央盡快做出明確決定，今天也決定指派祕書長陳朝金率衛生局於8月上旬專程跑一趟烏坵，了解島上防疫情形。

縣府說明，烏坵現今常住民眾2、30人左右，加上外來工程施工人員約有7、80餘人。烏坵距離金門約134公里，平日與金門並無海、空航班往來，島上運補與人員移動，仰賴每半個月1班自台中出發的軍艦運送。