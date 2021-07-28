昨（27）天是防疫降二級警戒第一天，除了高溫炎熱、居家上班，也有不少上班族回到公司上班，再加上不少商家重新開始營業，昨日下午1時50分達到3884.4萬瓩，創下歷史新高，打破今年7月13日才創下的3859.9萬瓩的新高紀錄。台電表示昨日用電量飆高主因為天氣炎熱，全台各地都出現37、38℃高溫，加上沒有出現降雨，締造高用電環境。

不巧的是裝置容量達98.5萬瓩的核二廠2號機，昨天上午居然故障跳脫，預計數日後才可重新發電。台電表示目前了解為主蒸汽隔離閥關閉，造成水流循環異常，經確認後發現機組沒有問題，初步推斷是人為疏失，將待釐清原因後追究過失責任。

除了民生用電之外，因應各國經濟體開始復甦、終端需求擴增，進而帶動台灣外銷暢旺，近期出口表現亮眼，6月工業生產指數達135.32，創歷年單月次高。台電分析，國內製造業景氣回溫、訂單大增的情況下，也讓國內工業用電飆升。

本土疫情趨緩，各行各業紛紛重新復工，連帶釋出職缺，1111人力銀行也特闢防疫在家工作職缺機會，協助求職者有效且快速地媒合各產業需求，找到適合自身的工作，一同度過疫情難關。